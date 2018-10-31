New York Times: Россия в полной изоляции в Совете безопасности ООН из-за «выборов» на Донбассе

Запад и Москва вступили в схватку из-за намерения провести так называемые «выборы» на оккупированных российскими силами территориях Восточной Украины.

Россия вступила в дипломатическую схватку со США и странами Европы из-за вопроса легитимности так называемых «выборов» в двух подконтрольных Москве самопровозглашенных «республиках» на Востоке Украины.

Политический глава ООН дал понять, что поддерживает западную точку зрения, согласно которой проведение подобных кампаний на оккупированных украинских территориях будет нарушением Минских соглашений от 2015 года, пишет New York Times.

«Россия, которая воюет с Украиной и Западом со дня московской аннексии украинского Крыма в начале 2014 года, оказалась в полной изоляции на заседание Совета безопасности ООН из-за намерений провести «выборы» 11 ноября в Донецкой и Луганской областях», - пишет издание.

Читайте такжеНезаконные выборы в ОРДЛО могут стать основой для новой российской агрессии - Ельченко

Российский посол в ООН Василий Небендзя хотел, чтобы так называемый «председатель избирательного комитета Луганска» Елена Кравченко выступила перед Совбезом. Но во время процессуального голосование на тему, может ли она говорить, Россия была единственной стороной, чей ответ был «да». Семь стран проголосовали против, а еще семь – воздержались. Чтобы Кравченко выступила, ей нужно было одобрение минимум 9 стран.

Еще до заседания Совбеза ряд стран, среди которых Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия выступили с совместным заявлением, в котором осудили «незаконные выборы», запланированные на 11 ноября. В документе говорилось, что такой процесс «нарушает обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями, а также противоречит закону Украины. Все страны ЕС подчеркнули, что так называемые «выборы» на оккупированных территориях могут только «подорвать усилия по установлению мира в регионе». Поэтому российских боевиков призвали отказаться от своих намерений, а Россию – «использовать влияние, чтобы не допустить проведения так называемых выборов».

Заместитель посла США в ООН Джонатан Коэн тоже подчеркнул, что «фальшивые выборы, организованные Россией, нарушают Минские соглашения», в которых указано, что любые голосования должны проходить согласно закону Украины и под наблюдением ОБСЕ. По мнению американского дипломата, Москва использует «выборы», чтобы ужесточить режим в Донецке и Луганске, который «неразрывно связан с вооруженными группами, которых контролирует Москва».

Читайте такжеРокировка главарей: Тука рассказал о планах России по "ЛДНР"

Политический глава ООН Розмари Дикарло заявила на заседании Совета безопасности, что в «переговорах по остановке схваток не было достигнуто прогресса».

«Конфликт на Востоке Украины длится уже пятый год и остается активной угрозой для международного мира и безопасности», - сказала она.

При этом, она отметила, что любые «выборы», которые будут проведены за рамками, определенными украинской Конституцией и законом, «не совместимы с Минскими соглашениями», которые Совет безопасности ООН поддерживает.