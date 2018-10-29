Ассанж заявил о намерении Эквадора выдать его США
20:31, 29 октября 2018Мир
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Ранее адвокат Ассанжа заявлял, что он готов сдаться британским властям.
Джулиан Ассанж / REUTERS
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены перестать укрывать его в своем посольстве и хотят выдать его в Соединенные Штаты.
Данное заявление Ассанж сделал во время видеоконференции, которая прошла в рамках судебных слушаний по судебному делу против Эквадора. Об этом сообщает Reuters.
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Иск на эквадорского министра иностранных дел за разглашение конфиденциальных данных подали адвокаты основателя WikiLeaks.
Ранее адвокат Ассанжа заявлял, что он готов сдаться британским властям.
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