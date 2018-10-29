Ассанж заявил о намерении Эквадора выдать его США

Ранее адвокат Ассанжа заявлял, что он готов сдаться британским властям.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены перестать укрывать его в своем посольстве и хотят выдать его в Соединенные Штаты.

Данное заявление Ассанж сделал во время видеоконференции, которая прошла в рамках судебных слушаний по судебному делу против Эквадора. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеАссанж покинул должность главреда WikiLeaks из-за отсутствия интернета

Иск на эквадорского министра иностранных дел за разглашение конфиденциальных данных подали адвокаты основателя WikiLeaks.

Ранее адвокат Ассанжа заявлял, что он готов сдаться британским властям.