Меркель предостерегла от ненависти к мигрантам

Мигранты, которые прибывают в ФРГ, не обеспечиваются лучше других, поэтому не существует оснований их ненавидеть, отмечает немецкий канцлер Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) предостерегла от ненависти и зависти в отношении беженцев, прибывающих в страну.

"Люди, которые сюда прибывают, не обеспечиваются лучше тех, кто здесь уже живет. И мы никому ничего не урезали", - заявила канцлер во время встречи с общественностью в городе Трир на западе Германии. Темой встречи было будущее Европы, пишет DW.

Меркель подчеркнула, что, наоборот, социальные выплаты в Германии, в частности пенсионные выплаты, растут. "Даже если и существуют такие беспокойства, для ненависти нет никаких оснований", - отметила немецкий канцлер.

Читайте такжеВ Австрии предложили проверять спасенных мигрантов прямо в море

Она призвала к усилению сотрудничества европейских стран в области экономики и научных исследований. "Мы не сделаем великих открытий самостоятельно, если мы не будем объединять наши усилия с другими европейскими странами", - подчеркнула канцлер.

Также Меркель предостерегла Европу от роста национализма и призвала европейские государства к защите общих ценностей. А в вопросе миграции, по ее словам, Европа должна выходы из собственных интересов. "Речь идет о том, что мы и в дальнейшем будем четко показывать наше гуманное лицо", - сказала Меркель.

Напомним, по данным соцопроса ARD-Deutschlandtren, результаты которого были обнародованы в начале сентября, 50 процентов немцев считают, что начавшийся с 2015 года прием и распределение мигрантов в Германии проведены "скорее плохо или очень плохо".