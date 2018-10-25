Сын убитого журналиста Хашогги покинул Саудовскую Аравию

По словам одного из источников, Салах Хашогги имеет двойное гражданство Саудовской Аравии и США.

Старший сын оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в посольстве королевства в Турции, покинул территорию Саудовской Аравии.

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Об этом передает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам одного из источников, Салах Хашогги имеет двойное гражданство Саудовской Аравии и США, из-за чего ему были запрещены поездки за рубеж. Сообщается, что сын убитого журналиста покинул королевство в среду, 24 октября.

Оба источника отказались раскрыть пункт назначения сына Хашогги или любые другие детали его отъезда.