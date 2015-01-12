Россияне привлекут Путина к ответственности за хаос - Forbes

Он отмечает, что в Кремле сейчас президент и олигархи из его окружения рассматривают две потенциальные угрозы для своего богатства. Первая из них - возможность повторения в России киевского Майдана. Или же Путина могут не переизбрать президентом в 2018 году.

Читайте такжеПутин требует от Украины контактов с боевиками, а Меркель считает, что это должна делать Россия

Однако проблемы начнутся обязательно. По мнению обозревателя, между Путиным и российским обществом действует необъявленное соглашение. Он обеспечивает россиянам стабильный рост зарплат и уровня жизни, а народ позволяет Путину безнаказанно наживаться самому и обогащать своих друзей. Это "придуманое возрождение России" базируется на долларах США, полученных от продажи энергоносителей.

"Когда положение станет критическим и запасы денег, накопленные годами, иссякнут, рядовые россияне обязательно начнут задавать неудобные вопросы. Почему большая часть богатств России разворована? Куда делись давно обещанная модернизация и диверсификация экономики? Поэтому Путина привлекут к ответственности за созданный им хаос", - пишет обозреватель.