Bloomberg: Путин знает, что ему угрожает "мягкий" дворцовый переворот

Эйфория, которая наблюдалась среди россиян после аннексии Крыма, кратковременна. Ранее президент России Владимир Путин перехитрил либеральный Запад, который был больше заинтересован в предотвращении конфликтов, передает ZN.ua.

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"Полтора года спустя эйфория сменилась паникой", - говорится в статье. Отчаянное повышение ставок Центральным банком страны только ускорило крах. Экономика России, согласно прогнозам, сократится на 5% в 2015 году, если цены на нефть останутся на нынешнем низком уровне. Ранее азартная игра Путина состояла в том, что он мог выдержать экономические издержки во имя своей внешней политики авантюризма. Но нынешнюю азартную игру он проиграл.

Сейчас положение Путина зависит от того, насколько безжалостно он готов "потушить" инакомыслие. Но сейчас существует угроза его правлению, из-за чего он может отказаться от курса его нынешней политики.

При нынешних неблагоприятных экономических факторах Путину будет куда сложнее, чем ранее, убедить россиян принять материальные лишения. Слишком многие российские граждане привыкли к покупкам импортных товаров и путешествиям за границу.

Как говорится в публикации, проблема не в том, что сейчас низкие цены на нефть "бьют" по российской экономике. "Проблема в том, что у России экономическая модель была больной задолго до того, как цены на нефть начали падать и Запад принял санкции", - отмечает Яффа.

Россия стоит на пути куда более драматичного сценария развития событий, чем кризис в 1998 году. Сейчас финансовые рынки теряют доверие к России.

"В настоящее время Путин будет вынужден использовать все возможности государственного пропагандистского аппарата, чтобы убедить русский народ, что источником всего этого экономического "горя" не является его собственная политика, а гнусный умысел Запада", - говорится в статье.

Как отмечается, Путин знает, что наибольшая угроза его правлению исходит не от улиц, а от его ворот его "дворца". Верхушка элиты может через "мягкий" переворот заменить его на более приемлемую фигуру. И такой сценарий более вероятен, чем акции протеста оппозиции.

"Зная эти опасности, инстинкты Путина паранойи и самосохранения, скорее всего, толкнут на "перезагрузку"", - говорится в публикации. Не удивительно, что в период падения экономики, его близкие друзья сумели сохранить доступ к "щедростям" государства: компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко получили больше государственных контрактов в этом году, чем в прошлом.

Путин часто любит в своих выступлениях возвращаться к героическому опыту россиян, которые пережили трудности и понесли ужасные потери во время Второй мировой войны. "Но сейчас другие времена, с другими ценностями и другими материальными потерями", - считает автор. Он приводит цифры исследования "Левады-Центра", согласно которым утверждается, что лишь 6% россиян готовы были терпеть сокращение личных расходов из-за политики России по отношению к Украине. И 30% респондентов говорят, что поддерживают нахождение российских войск в Украине, в противовес 74 % в конце весны.

Издание допускает, что нынешнее положение дел может умерить авантюризм российского президента. "Он, возможно, уже чувствовал, что он превысил свои возможности в Украине", - говорится в публикации.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявлял, что Донбасс должен оставаться в составе Украины. Другими словами, нынешние экономические трудности Путина могут переформатировать его воинственность в некий компромисс.

Издание напоминает об одной истории из биографической книги о Путине. В детстве он побежал за крысой, и когда загнал ее в угол, она резко на него набросилась. Тогда он хорошо осознал, что значит быть загнанным в угол.