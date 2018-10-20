цей матеріал доступний українською

Рекордный стокилограммовый сом выловлен в Польше (фото)

21:48, 20 октября 2018
Мир
4443 0
Рыба весит 100 кг \ страница Szymon Nowowiejski в Facebook

Рыбак разместил в социальных сетях фотографии своего трофея. Сом весит более 100 кг и имеет 260 см в длину.

Как сказал рыбак, он долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения, передает kommersant. Согласно имеющимся данным, это самый большой сом, выловленный в Польше в истории. Местом его нахождения был Рыбницкий залив на юге страны.

Рыбак долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения \ страница Szymon Nowowiejski в Facebook

Рыбак решил, что его рекорду способствовала теплая вода. По его мнению, именно она, благодаря близлежащей электростанции, способствует росту больших рыб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Польша#рыба