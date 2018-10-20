Рекордный стокилограммовый сом выловлен в Польше (фото)
21:48, 20 октября 2018Мир
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Это самый большой сом, выловленный в Польше в истории.
Рыба весит 100 кг \ страница Szymon Nowowiejski в Facebook
Сома рекордного размера выловил житель польского города Тыхы Шимон Нововейский.
Рыбак разместил в социальных сетях фотографии своего трофея. Сом весит более 100 кг и имеет 260 см в длину.
Как сказал рыбак, он долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения, передает kommersant. Согласно имеющимся данным, это самый большой сом, выловленный в Польше в истории. Местом его нахождения был Рыбницкий залив на юге страны.
Рыбак долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения \ страница Szymon Nowowiejski в Facebook
Рыбак решил, что его рекорду способствовала теплая вода. По его мнению, именно она, благодаря близлежащей электростанции, способствует росту больших рыб.
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