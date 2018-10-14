Папирус древнеегипетской «Книги мертвых» продали за 1,35 миллиона евро

Он состоит из 192 глав и включает в себя гимны, религиозные тексты, а также рисунки в черно-красных тонах.

Египетский папирус длиной 17 м продан на аукционе в Монако за €1,35 млн. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя аукционного дома в Монте-Карло.

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Отмечается, что свиток папируса содержит вариант текста древнеегипетской «Книги мертвых». Он состоит из 192 глав и включает в себя гимны, религиозные тексты, а также рисунки в черно-красных тонах. Эта копия «Книги мертвых» датируется 595‒589 годами до нашей эры, когда в Древнем Египте правил фараон Псамметих II, передает РБК.

Напомним, 6 октября на аукционе Sotheby’s, сразу после объявления об окончании торгов и продаже за $1,4 млн картины Бэнкси «Девочка с шаром», полотно прошло через шредер, который был встроен в раму.

Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины словами «стремление к уничтожению также является творческим побуждением». По его словам, несколько лет назад он тайно встроил шредер в картину на случай, если ее выставят на аукцион. При этом покупатель, имя которого не разглашается, оставил сделку в силе.