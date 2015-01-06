Болгария и США начали совместные военные учения

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил пресс-центр Министерства обороны Болгарии, впервые военнослужащие четырех стран будут тренироваться в зимних условия в рамках многонациональной подготовки Black Sea Rotational Forces, учения продлятся до 30 января.

Читайте такжеНа юге России начались военные учения

Всего в совместной подготовке задействовано 140 болгарских военных из Национального военного университета "Васил Левски", Службы "Военной полиции" и других подразделений, 250 морских пехотинцев США, 40 военнослужащих Сухопутных войск Сербии и 25 представителей ВС Румынии.

Учения Platinum Lion проводятся в соответствии с планом совместной подготовки и учений Болгарии и США в 2015 году, перед ними стоит задача - улучшить оперативную совместимость формирований и их взаимодействие в мультинациональной среде, характерной для современных конфликтов.