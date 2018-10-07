В Германии намерены запретить смартфоны в школах

Почти три четверти немцев считают, что мобильные устройства вредят развитию детей.

Большинство жителей Германии поддержали инициативу запретить детям пользоваться мобильными телефонами на уроках в школе.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на данные опроса социологического института Kantar Public.

"Пока такой запрет действует только в Баварии. Однако 86% немцев поддерживают эту инициативу. Также почти три четверти немцев считают, что мобильные устройства вредят развитию детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 48% немцев считают, что смартфоны имеют скорее положительное влияние на семейную жизнь и дружбу, поскольку облегчают общение. А 43% опрошенных убеждены, что мобильные имеют таки негативное влияние на семейную жизнь.