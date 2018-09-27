Atlantic Council: У Украины есть пути интеграции с ЕС, на которые не обращают внимание

Небольшие региональные проекты с соседями могут дать Киеву возможность постепенно продвигаться в направлении к членству в желаемых глобальных организациях.

Стремление Украины интегрироваться с Европой необратимо. Большинство населения поддерживает вступление в НАТО и ЕС. Однако, самого только желания мало. И путь к членству в обеих организациях будет для Киева длительным и непростым.

Впрочем, для Украины уже сейчас открываются пути к интеграции с европейскими соседями на субрегиональном уровне, где определенные страны из более широких регионов объединяются для достижения общих целей и обмена взаимовыгодными инвестициями. Эти возможности важны и о них не стоит забывать.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк. Он указывает, что один из примеров такого субрегионального сотрудничества уже возник недавно. Правительства Украины, Польши, Словакии и Венгрии подписали соглашение под названием «Карпатская стратегия». Документ обязывает страны-участницы развивають экономическую координацию, а также более тесного сотрудничества в развитии коммуникаций, туризма и экологической инфраструктуры, а также ряда других сфер. Вдобавок, соглашение ставит целью повысить конкурентную способность Карпат и улучшить стандарты жизни в регионе.

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Наконец, страны-участники соглашения надеются, что Карпаты станут частью макрорегиональной стратегии ЕС или новым направлением для Брюсселя. То есть регион будет зафиксирован в таком статусе после соглашения между Еврокомиссией и странами-участницами «Карпатской стратегии». Таким образом, регион будет открыт для привлечения финансирования ЕС для ряда выгодных инвестиционных проектов.

Автор признает, что это, конечно, не большая и привлекательная инициатива, которая бы привлекла внимание общества. Но все равно она предлагает «золотую возможность» для Украины, которая зафиксирует прозападную ориентацию страны, а также сделает ее союзником нескольких важных членов ЕС. Но субрегиональные инициативы, если они предусматривают масштабное инвестирование и воплощение инфраструктурных проектов, требуют серьезного планирования, координации и имплементации.

Чтобы планы сработали, должна быть надежная финансовая поддержка, а проекты должны быть для его участников чем-то большим, чем просто витриной. Они должны составлять необходимые и хорошо продуманные инициативы. В случае «Карпатской стратегии» это означает, что страны-подписанты соглашения должны добиться успеха в утверждении со стороны ЕС. Им нужно строго выполнять все сроки, обосновать финансирование и доходность, а также координировать совместные усилия достаточно интенсивно. Соблюдение этих требования противоречат тому виду коррупции, которым до сих пор отравлена Украина. В свою очередь, Венгрия тоже не кажется надежным партнером, учитывая его пророссийскую позицию. Впрочем, Киеву все равно стоит попробовать воспользоваться субрегиональной возможностью.

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Она станет не только испытанием для украинской способности сотрудничать с соседями над важными целями, а также испытает ее способность выполнять задачи по минимальной или близкой к минимальной цене. Успех в таких проектах улучшит как украинскую репутацию, так и ее возможности. Более того, это создаст внутренний запрос на дальнейшую европейскую интеграцию с помощью преимуществ, которые будет видно. Провал же подорвет репутацию Украины и ее привлекательность для других партнеров в масштабных совместных мероприятиях.

Если Украина сможет воспользоваться субрегиональной возможностью, чтобы усилить внутренние способности, улучшить репутацию и привлекательность на фоне проведения реформ, она может присоединиться к более широкой инициативе, которую продвигают Польша и Хорватия под названием «Триморье». Этот проект предусматривает сотрудничество стран Центральной Европы в сферах энергетики, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры. И все эти сферы важны для прогресса Украины.

«Карпатская стратегия» не привлекает к себе такого внимания, как намерения вступить в ЕС или НАТО. Однако, этот проект не менее важен. Ведь и оборонный союз, и объединение европейских стран были построены благодаря устойчивому развитию региональных и субрегиональных институтов, которые успешно достигли своих целей и продемонстрировали участникам необходимость более глубокой интеграции.