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Участие в Генассамблее ООН впервые в истории взял младенец (фото, видео)

10:41, 25 сентября 2018
Мир
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Премьер Новой Зеландии со своей дочерью на ГА ООН / REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, премьер-министр Новой Зеландии Джесинда Ардерн, которая не так давно родила, взяла с собой в командировку и дочку, и ее подгузники. Пока она выступала на саммите мира, 3-месячную Неве Том Ароху держал на руках отец, который тоже сидел в зале.

В Нью-Йорке сейчас откроются генеральные дебаты, участие в которых полетел принимать и президент Украины Петр Порошенко. Он будет выступать уже завтра.

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Теги: #Нью-Йорк#младенец#ГА ООН