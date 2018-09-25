Участие в Генассамблее ООН впервые в истории взял младенец (фото, видео)

Премьер Новой Зеландии Джесинда Ардерн, которая не так давно родила, взяла с собой в командировку дочку.

Участие в Генеральной ассамблее ООН впервые в истории взял младенец.

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Как говорится в сюжете ТСН, премьер-министр Новой Зеландии Джесинда Ардерн, которая не так давно родила, взяла с собой в командировку и дочку, и ее подгузники. Пока она выступала на саммите мира, 3-месячную Неве Том Ароху держал на руках отец, который тоже сидел в зале.

В Нью-Йорке сейчас откроются генеральные дебаты, участие в которых полетел принимать и президент Украины Петр Порошенко. Он будет выступать уже завтра.