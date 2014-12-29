С парома Norman Atlantic эвакуированы уже 265 человек

Как передает Русская служба Би-Би-Си, об сообщается в Твиттере Военно-морских сил Италии.

При этом 213 пассажиров и членов экипажа пока еще остаются на горящем пароме,

Читайте такжеНа горящем пароме Norman Atlantic обнаружен погибший, 2 человека раненыК настоящему моменту итальянская береговая охрана подтвердила гибель одного из пассажиров, тело которого выловили из воды рядом с паромом и доставили в порт Бриндизи. Как сообщается, погибший был гражданином Греции.

Паром с 478 пассажирами и членами команды на борту направлялся из греческого порта Патрас в итальянский город Анкона. Norman Atlantic загорелся вчера ночью, когда находился примерно в 40 морских милях к западу от острова Корфу.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, двое украинок с Norman Atlantic были эвакуированы 28 декабря.