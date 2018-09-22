Стало известно, когда РФ обнародует данные о крушении своего Ил-20 в Сирии

Будет доведена поминутная хронология крушения с представлением данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии.

Детальная информация об обстоятельствах крушения сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 будет опубликована 23 сентября.

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Как сообщило Минобороны России, "будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы".

Как сообщал УНИАН, сирийская ПВО, а именно ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства, сбила Ил-20 над Средиземным морем вечером 17 сентября.