Стало известно, когда РФ обнародует данные о крушении своего Ил-20 в Сирии
17:24, 22 сентября 2018Мир
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Будет доведена поминутная хронология крушения с представлением данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии.
Сирия \ REUTERS
Детальная информация об обстоятельствах крушения сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 будет опубликована 23 сентября.
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Как сообщило Минобороны России, "будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы".
Как сообщал УНИАН, сирийская ПВО, а именно ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства, сбила Ил-20 над Средиземным морем вечером 17 сентября.
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