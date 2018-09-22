Количество жертв нападения боевиков во время парада в Иране возросло до 24 человек, еще более 60 получили ранения

Среди погибших есть женщины и дети.

Количество жертв нападения боевиков во время военного парада в иранском городе Ахвази возросло до 24 человек, еще более 60 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Боевики стреляли в трибуну, на которой находились иранские чиновники, чтобы наблюдать за ежегодным парадом, посвященным началу войны Исламской Республики с Ираком в 1980-1988 годах.

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Также известно, что среди погибших есть женщины и дети.

Силовики ликвидировали трех террористов на месте, четвертый раненый умер в больнице.

Министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зарифе заявил, что нападение было организовано "региональными спонсорами террора", имея в виду, как обычно, врагов Ирана - Саудовскую Аравию и Израиль, а также США. Он подчеркнул, что Тегеран решительно отреагирует на эти действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, группа вооруженных мужчин открыла огонь по людям, которые собрались на улице, чтобы наблюдать за военным парадом в городе Ахвази на юго-западе Ирана.