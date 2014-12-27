В НАТО допускают, что Путина свергнут уже в 2015 году - Bild

В НАТО не исключают свержения Владимира Путина в следующем году.

Об этом пишет немецкая пресса. По информации Bild, западные эксперты уже знают сценарий возможного путча в России, передает Эхо Москвы.

Миллиардные долги, экономический спад и свободное падение рубля становятся все большей опасностью лично для российского президента, пишет немецкое издание. Его журналисты выяснили: Североатлантический альянс считает вероятным досрочное прекращение полномочий Владимира Путина. Свои источники в НАТО Bild не раскрывает.

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В то же время издание указывает, что даже в правящих кругах Германии будущее свержение российского президента называют вполне реальной перспективой. Как отмечает газета, дальнейшее развитие событий на западе видят примерно так: могущественные олигархи – из-за санкций и падения доходов – будут настолько сильно давить на Путина, что он будет просто вынужден уйти, а России понадобится план своего спасения.

Кроме того, Bild утверждает: борьба за власть, похожая на противостояния советской эпохи, идет в Кремле уже несколько месяцев. Помимо олигархов на Путина пытаются повлиять сторонники жесткого курса, которые хотят возвращения к плановой экономике.