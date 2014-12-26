В Китае "запрещают" Рождество: студентам угрожают наказанием и принуждают к сессиям видео-пропаганды

Современный колледж Северо-Западного университета в городе Сиань (Китай), заставил студентов смотреть прокоммунистические пропагандистские фильмы и предупредил, что любой, кто станет отмечать христианский праздник, будет наказан, пишет The Independent.

"Мы ничего не можем с этим поделать, и не можем этого избежать", - признался один студент, рассказывая о трехчасовой сессии видео-пропаганды, которая включала фильм о Конфуции. Участники сказали, что преподаватели стояли на выходах, чтобы студенты не ушли.

Плакаты по всему университетскому городку призывают учащихся «стараться быть достойными сыновьями и дочерьми Китая и противостоять китчевым западным праздникам».

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Также официальный микроблог одного из партийных комитетов университета опубликовал сообщения, призывающие студентов "не прислуживать иностранцам".

Между тем, в дорогих отелях в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, церемония зажжения рождественских огней расценивается как наиболее важное событие года для влиятельных лиц, которое отмечают шикарными вечеринками с жареной индейкой, пирогами и вином. Издание отмечает, что Китай стремится сделать Рождество просто коммерческим праздником, без какой-либо религиозной подоплеки.

Полный текст о попытках властей Китая "противостоять экспансии западной культуры" в материале The Independent читайте в рубрике "Зарубежная пресса" на УНИАН.