Госсекретарь США пообещал серьезный ответ в случае вмешательства России в выборы

Госсекретарь добавил, что указ Трампа подразумевает введение как персональных санкций против физических лиц, так и меры, направленные против экономики враждебного государства.

Россию или любое другое государство в случае вмешательства в американские выборы будут ждать быстрые и серьезные последствия, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об єтом сообщается на сайте Госдепартамента, передает РБК.

Помпео подчеркнул, что в последние годы Россия проявляла агрессию, используя дезинформацию и другие средства чтобы способствовать нестабильности обстановки в США. По его словам, в указе президента Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы предусмотрен ответ на такие действия.

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«Если Россия или любое другое зарубежное правительство или лица, действующие в их интересах, вмешаются в выборы в США, последствия будут быстрыми и серьезными», — сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что указ подразумевает введение как персональных санкций против физических лиц, так и меры, направленные против экономики враждебного государства. «И если правительство этой страны утвердило, направляло, спонсировало или поддерживало вмешательство в выборы, то мы за ними придем», — пообещал Помпео.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы, предусматривающий введение санкций против иностранцев.

Судя по черновику приказа, о котором накануне подписания писал Reuters, вмешательство определяется в документе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры", или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических "сливов" секретной политической информации.