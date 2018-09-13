Основатель Google сравнил голосовавших за Трампа со сторонниками фашизма - NYT

Он сравнил сторонников Трампа со сторонниками фашизма и коммунизма, сказав, что их связывает желание действовать из-за скуки.

В сети было опубликовано видео, на котором сооснователь компании Google Сергей Брин выступил с резкой критикой в адрес Трампа и сравнил его сторонников с экстремистами.

В ходе заснятого выступления Брин говорит о том, что многие люди были огорчены и расстроены в ходе еженедельной встречи руководства из-за избрания Трампа на пост президента США, так как его позиция противоречит многим ценностям компании, передает The New York Times.

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Брин, в частности, сравнил сторонников Трампа с экстремистами, указав на соотношение между их финансовым состоянием и положением тех, кто поддерживает экстремистские организации. Он также заявил, что голосование не является рациональным действием, и что не все поддерживающие Трампа руководствовались неравенством в доходах. По его словам, многие из них могли так поступить из-за скуки, а не из-за серьезных причин.

Брин также сравнил сторонников Трампа со сторонниками фашизма и коммунизма, сказав, что их связывает желание действовать из-за скуки.

Ранее Трамп опубликовал видео про предвзятость компании Google по отношению к нему.