Трамп опубликовал ролик о «предвзятости» Google к нему (видео)

Трамп также призвал остановить «предвзятость» Google.

Президент США Дональд Трамп в фейсбуке опубликовал видеоролик, в котором показал как поисковая система Google его «дискриминирует».

На кадрах видно, как Google каждый год рекламировал президентское обращение к нации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Однако, с момента избрания Трампа президентом США, поисковик прекратил эту практику.

Читайте такжеТрамп посоветовал Google, Facebook и Twitter быть осторожными

Трамп также призвал остановить «предвзятость» Google.

Ранее Трамп заявил, что Google в поисковой выдаче демонстрирует только «плохие» новости о нем.

По его словам, по запросу «Трамп новости» поисковик предлагает в основном «СМИ с фейковыми новостями».