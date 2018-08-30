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Трамп опубликовал ролик о «предвзятости» Google к нему (видео)

23:57, 30 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

На кадрах видно, как Google каждый год рекламировал президентское обращение к нации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Однако, с момента избрания Трампа президентом США, поисковик прекратил эту практику.

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Трамп также призвал остановить «предвзятость» Google.

Ранее Трамп заявил, что Google в поисковой выдаче демонстрирует только «плохие» новости о нем.

По его словам, по запросу «Трамп новости» поисковик предлагает в основном «СМИ с фейковыми новостями».

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Теги: #Google#Дональд Трамп