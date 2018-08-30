Трамп опубликовал ролик о «предвзятости» Google к нему (видео)
23:57, 30 августа 2018Мир
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Трамп также призвал остановить «предвзятость» Google.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в фейсбуке опубликовал видеоролик, в котором показал как поисковая система Google его «дискриминирует».
На кадрах видно, как Google каждый год рекламировал президентское обращение к нации бывшего американского лидера Барака Обамы.
Однако, с момента избрания Трампа президентом США, поисковик прекратил эту практику.
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Трамп также призвал остановить «предвзятость» Google.
Ранее Трамп заявил, что Google в поисковой выдаче демонстрирует только «плохие» новости о нем.
По его словам, по запросу «Трамп новости» поисковик предлагает в основном «СМИ с фейковыми новостями».
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