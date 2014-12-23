Медведев: Российская экономика может войти в «глубокую рецессию»

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медвевєа во вторник, 23 декабря, передает Крым. Реалии.

Он отметил, что российское правительство не хочет отказываться от стратегических планов и социальных выплат и напомнил, что российская экономика неплохо выходила из рецессии в 2009 году, когда было очень серьезное падение промышленного производства.

«Хотя сейчас ситуация не проще, а сложнее, потому что тогда мы выходили из глубокого кризиса вместе со всем миром, а сейчас ряд государств по сути занимается тем, что препятствуют развитию нашей экономики», - отметил Дмитрий Медведев.

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На протяжении последнего времени финансовая система России переживает кризис. 16 декабря российская валюта пережила рекордное падение - до 80 рублей за доллар.

Сейчас рубль несколько укрепился после интервенций российского Центробанка. С начала декабря Банк России потратил на поддержку курса рубля свыше 10 миллиардов долларов, в том числе почти 2 миллиарда только за один день - 15 декабря.

С начала года рубль упал по состоянию на сегодняшний день почти на 60%, преимущественно из-за санкций Запада, введенных против России за ее роль в конфликте в Украине, а также из-за снижения цен на нефть.