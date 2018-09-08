В столкновениях в Секторе Газа пострадали почти 400 человек

Цифры приводят представители палестинской администрации.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погиб несовершеннолетний участник акции протеста. Об этом заявила представитель медицинской службы на палестинской территории Вафа Яги.

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Руководитель местной медицинской администрации Ашраф аль-Кидр сообщил, что в столкновениях получили травмы 395 человек. "Несовершеннолетний палестинец погиб на востоке города Рафах и 395 палестинцев получили различные ранения на восточных границах сектора Газа", - сказал аль-Кидр.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа предложили руководству Палестины образовать конфедерацию с Иорданией. Об этом рассказал лидер Палестины Махмуд Аббас 2 сентября во время встречи с оппозиционными депутатами израильского парламента. По его словам, несмотря на ухудшение отношений из-за признания Трампом Иерусалима столицей Израиля и открытия там посольства США, контакты между палестинскими и американскими спецслужбами все равно существуют.