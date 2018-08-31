На военную базу в США упал самолет, погибло четверо человек

Причины аварии пока неизвестны.

На базу Военно-воздушных сил США в городе Эглин, штат Флорида, упал небольшой частный самолет.

В результате авиакатастрофы погибло четыре человека, сообщает WJHG.

Чиновники говорят, что авария произошла около 10:35 утра по местному времени. Самолет Beechcraft (BE-60) летел из города Толедо, штат Огайо.

Федеральное авиационное Управление проведет расследование причин авиационного происшествия.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Калифорнии самолет упал на автостоянку, погибли пять человек.