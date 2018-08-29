Трамп отказался от планов значительного сокращения зарубежной помощи

Поводом для отказа стала позиция Конгресса, в котором не согласны с урезанием финансирования.

Президент США Дональд Трамп отказался от планов резкого сокращения программы помощи зарубежным государствам.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации, поводом для отказа стала позиция Конгресса, в котором не согласны с урезанием финансирования.

16 августа Белый дом запросил у Госдепартамента и Агентства по международному развитию информацию по возможным мерам для резкого сокращения иностранной помощи. По данным агентства, власти рассматривали возможность сокращения на сумму $3,5 млрд.

На прошлой неделе помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США сократят финансирование ООН на сумму выплат Совету по правам человека (СПЧ).

Как сообщал УНИАН, США вышли из СПЧ ООН 20 июня. Поводом для такого решения стали резолюции совета с критикой политики ключевого союзника Вашингтона на Ближнем Востоке - Израиля. Постпред США при ООН Никки Хейли отмечала, что для США недопустима «слепая ненависть к Израилю в международных институтах».