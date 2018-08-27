Назван героем: Трамп запретил публиковать заявление Белого дома о Маккейне - WP

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава аппарата администрации Джон Келли и другие советники Трампа в Белом доме настаивали на том, чтобы выпустить заявление, в котором восхваляется героизм Маккейна.

Президент США Дональд Трамп не дал своим подчиненным опубликовать официальное заявление Белого дома о кончине сенатора Джона Маккейна, в котором тот назван героем.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава аппарата администрации Джон Келли и другие советники Трампа в Белом доме настаивали на том, чтобы выпустить заявление, в котором восхваляется героизм Маккейна.

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Черновик такого сообщения был готов еще до кончины сенатора и доработан после его смерти. Тем не менее Трамп запретил публиковать его. Вместо этого американский президент ограничился постом в своем твиттере.

Сандерс отказалась комментировать данную информацию.

Джон Маккейн скончался 25 августа. На протяжении последнего года он боролся с опухолью мозга.

Ранее стало известно, что Трамп не будет присутствовать на похоронах Маккейна.