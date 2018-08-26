Папа Римский признал провал церкви в борьбе с педофилией священников

Иерархи Католической церкви не смогли адекватно отреагировать на "отвратительные" преступления со стороны священников против детей, заявил Папа Римский Франциск І во время визита в Ирландию.

Папа Римский Франциск І признал провальными действия Римско-католической церкви в борьбе с проявлениями педофилии среди священников.

Об этом он заявил в субботу, 25 августа, во время выступления в Дублине в рамках своего визита в Ирландию, передает DW.

"Провал церковной власти - епископов, религиозных предстоятелей, священников и других - дать адекватный ответ этим отвратительным преступлениям привело к справедливому возмущению, а также остается причиной боли и позора для католической общины", - подчеркнул понтифик.

Франциск І также заверил, что и сам разделяет возмущение, он выразил решимость любым способом лишить церковь этой "напасти". Несмотря на такое заявление, Папа Римский не привел ни одной детали относительно того, какие именно меры Ватикан будет поступать с целью наказания епископов, которые не смогли защитить свою паству от преступлений педофилов-священников, сообщает агентство новостей AP.

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Как известно, Ирландия, традиционно католическая страна, за последнее десятилетие пережила ряд разоблачений. Они показали, что тысячи детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников, а церковные иерархи покрывали эти преступления.