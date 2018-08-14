Politico: Трамп понятия не имеет о часовых поясах и называет Непал «соском»

Американский президент часто удивляет своих помощников и соратников, когда учится контактировать с миром за пределами своей страны.

Несколько раз за первый год работы нынешней администрации в Вашингтоне президент США Дональд Трамп порывался позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ после обеда.

Но была проблема. Когда в Америке обеденное время, в Токио – середина ночи. Поэтому Абэ, очевидно, спал, пишет Politico. Помощникам Трампа приходилось объяснять президенту, в чем дело и почему он не может звонить в Японию. Однако, как сказал изданию один неназванный дипломат, это было не просто. И объяснять такие элементарные вещи приходилось «постоянно».

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«Он не очень понимал, что лидеру другой страны может быть 80 или 85 лет и он уже спит в 22:30-23:00 по времени страны», - сказал неназванный бывший чиновник из Совета национальной безопасности США.

«Когда он хотел позвонить кому-то, он просто хотел это сделать. Он делал это импульсивно и не думал о времени или о том, кому он звонит», - добавил он.

В случае с Абэ и другими лидерами члены Совета национальной безопасности США объясняли Трампу, что «время перепутано и там сейчас час ночи». При этом они обещали занести звонок в президентский календарь и провести его в более приемлемое для дипломатии время. Бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер даже пообещал Трампу «попробовать настроить время».

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Но желание президента США звонить другим лидерам, когда вздумается, - это лишь одно из многих проявлений бестактности, к которым он прибегал с тех пор, как занял Овальный кабинет. Издание пишет, что он много раз нарушал этикет и неправильно называл вещи. Как-то перед встречей с премьер-министром Индии в 2017 году, Трамп неправильно назвал Непал, произнеся название страны как «нипл», что созвучно с английским словом, которое означает «сосок». А название Бутана американский президент прочитал как «батн», что на английском означает «кнопка» или «пуговица».

Такие ошибки не должны вызывать удивления в случае с лидером, у которого не было ранее опыта в международных отношениях и который презирает формальности. Но бывшие карьерные дипломаты говорят, что это может навредить имиджу Америки и ее интересам за рубежом.

«Соблюдение протокола – это проявление уважения к другим людям. Когда президент этого не делает, это признак неуважения», - сказала изданию бывший чиновник Госдепартамента Венди Шерман.