В Чили противники абортов разбросали по земле внутренности животных и нанесли нескольким активистам ножевые ранения

"Это террористический акт представителей меньшинства, которые хотят нас напугать", - заявила одна из участниц марша.

В столице Чили Сантьяго неизвестные в масках напали с ножом на трех участниц марша в поддержку бесплатных и легальных абортов.

Как передает 112.ua, одна из пострадавших получила ножевое ранение в желудок, две другие - в ноги, однако травмы не угрожают их жизни. В результате инцидента также пострадал полицейский.

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Ни один подозреваемый не был арестован, участники марша возлагают ответственность на радикалов.

"Протест начался празднично, но мы почувствовали, как настроение изменилось, когда мы узнали, что группа экстремистов выставила баррикады и разбросала по земле внутренности животных", - сказала член Чилийской организации против насилия в отношении женщин Антония Орельяна.

"Это террористический акт представителей меньшинства, которые хотят нас напугать", - заявила одна из участниц марша.

Аборт считается криминальным актом в каждой латиноамериканской стране за исключением Кубы и Уругвая.

Как сообщал УНИАН, в Польше прошли демонстрации против закона об абортах.