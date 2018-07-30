В Чили противники абортов разбросали по земле внутренности животных и нанесли нескольким активистам ножевые ранения

01:31, 30 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает 112.ua, одна из пострадавших получила ножевое ранение в желудок, две другие - в ноги, однако травмы не угрожают их жизни. В результате инцидента также пострадал полицейский.

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Ни один подозреваемый не был арестован, участники марша возлагают ответственность на радикалов.

"Протест начался празднично, но мы почувствовали, как настроение изменилось, когда мы узнали, что группа экстремистов выставила баррикады и разбросала по земле внутренности животных", - сказала член Чилийской организации против насилия в отношении женщин Антония Орельяна.

"Это террористический акт представителей меньшинства, которые хотят нас напугать", - заявила одна из участниц марша.

Аборт считается криминальным актом в каждой латиноамериканской стране за исключением Кубы и Уругвая.

Как сообщал УНИАН, в Польше прошли демонстрации против закона об абортах.

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Теги: #Чили#легализация#аборты