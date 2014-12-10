Назван человек года по версии издания Time

"Раньше вирус Эбола вел себя как мифический монстр, который каждые несколько лет требовал жертвоприношений от африканских жителей, а потом снова прятался в свою конуру. В 2014 году все изменилось. Началась настоящая эпидемия, которая охватила целые города, а миллионы человек сделала бедняками", - пишет Time.

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Как отмечает "Новое время" со ссылкой на издание, среди главных кандидатов на звание личности года были протестующие в Фергюсоне, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, руководитель китайской корпорации Alibaba Джек Ма, а также президент РФ Владимир Путин.

Напомним, за день до оглашения результатов редакцией была озвучена личность года мнению читателей журнала. Из 5 млн человек в 225 странах мира, принявших участие в онлайн-голосовании, 16% выбрали человеком года премьер-министра Индии Нарендру Моди.