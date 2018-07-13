СМИ нашли "российские" деньги в канадской "башне Трампа"

Деньги в строительство здания вложил канадо-российский бизнесмен Шнайдер после продажи в 2010 году украинской сталелитейной компании "Запорожсталь".

В США вот-вот разразится новый скандал, касающийся строительства и инвестирования в Trump International Hotel and Tower Toronto. СМИ выяснили, что небоскреб строили в том числе и на деньги, полученные Дональдом Трампом от канадского бизнесмена российского происхождения Алекса Шнайдера.

В частности, газета Financial Times опубликовала расследование, в котором пишет, что Шнайдер тайно выплатил не менее 100 миллионов долларов т.н. "решале", за которые стояли "поддерживаемые Кремлем инвесторы". Об этом сообщает "Главред".

Среди посредников в расследовании называют экс-главу "Нафтогаза" Игоря Бакая, который сейчас находится под следствием. Как утверждает FT, платеж был частью серии выплат, "принесших миллионы участникам проекта в Торонто".

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Кстати, расследование имеет высокую степень достоверности - оно велось десять месяцев, основано на юридических документах, судебных заявлениях и более чем 20 интервью.

Согласно расследованию, деньги в строительство здания Шнайдер вложил после продажи в 2010 году украинской сталелитейной компании "Запорожсталь", долю в которой продал близким к Кремлю людям под давлением своего партнера Эдуарда Шифрина.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что юридические риски для Трампа будут зависеть от того, знал ли он о происхождении денег партнера.

Ранее сообщалось, что республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей завершили проект доклада, в котором говорится о том, что не было никакого заговора или координации действий между избирательной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией.