В столице Иордании установлена мемориальная доска в честь Тараса Шевченко



Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

«Памятный знак из итальянского мрамора (Laza Bianco) по просьбе посла Украины Сергея Паско изготовила и установила ведущая иорданская компания «A.W.Yasin & Sons Co/Orientals Jerusalem Art Stone»», - отмечается в сообщении.

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На мраморной плите размером 100х60 см рядом с портретом Кобзаря на трех языках - арабском, украинском и английском - сказано: «Эта улица названа в честь великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко к 200-летию со дня его рождения. Решение муниципалитета большого Аммана, март 2014 года».