Эрдоган принес присягу на посту президента Турции (фотогалерея, видео)
Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве президента Турции.
Как сообщает Анадолу, Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую Республику.
После церемонии присяги Эрдоган сказал: «Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо».
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Из парламента президент направился к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка, где возложил венок.
«Вновь заверяем о готовности продолжить усилия по укреплению национального единства и солидарности, развитию и укреплению мощи страны», - сказал Эрдоган в мавзолее Ататюрка.
Высшая избирательная комиссия Турции 4 июля огласила окончательные итоги голосования 24 июня на президентских и парламентских выборах.
Накануне инаугурации правительство Турции объявило о крупнейшем за последнее время массовом увольнении госслужащих: различные государственные структуры должны покинуть более 18 тыс. человек.