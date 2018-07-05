В Британии заявили, что Россия должна объяснить новое отравление "Новичком"

Нервно-паралитическое вещество, которым отравилась пара в Эймсбери, той же группы, что и субстанция, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипали.

Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом сообщает Русская служба ВВС. Джавид заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым отравилась пара в Эймсбери, той же группы, что и субстанция, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипали.

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Как ранее стало известно, в минувшую субботу, 30 июня, были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс с признаками отравления, схожими с теми, которые были выявлены в марте этого года у бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным Скотланд-Ярда, пострадавшие возле Солсбери британцы отравились "Новичком".