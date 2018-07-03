Atlantic Council: может ли Трамп действительно отдать Крым Путину?

Какой смысл американскому президенту давать Москве обещания, которые Конгресс и Европа не позволят ему выполнить.

29 июня президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что он не отрицает полностью возможность признания аннексии украинского Крыма войсками России. Этот его комментарий прозвучал на фоне подготовки встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, которая состоится 16 июля. И много кто обеспокоен тем, что украинский полуостров может стать разменной монетой.

Политика США в отношении Крыма была последовательной с 2014 года. На годовщину российской оккупации Госдепартамент еще раз повторил американскую позицию: «Крым – это часть Украины и наши санкции, связанные с ним, будут в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

Аналитический центр Atlantic Council опросил экспертов, действительно ли президент США Дональд Трамп может отдать Кремлю украинский Крым на встрече в Хельсинки. Реальная ли это возможность, как может выглядеть подобное соглашение и что это будет означать для Европы и США?

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что американский президент игнорирует национальные интересы своей же страны и ведет себя враждебно к демократическим союзникам Америки. Он маскирует свою последовательную антизападную политику за потрясающим невежеством. Трамп лишь намекнул на то, что он может отдать Путину, но при этом ничего не сказал о том, что он хочет получить от российского президента. Конгресс США настаивает на своем праве определять, будут ли отменены какие-либо санкции против России. Но Трамп может усложнить задачу сохранения давления на Москву. Американский президент может повторить свои заявления о Крыме и сказать еще, что полуостров - это якобы Россия, потому что там живут русские, оставляя не определенным то, какие последствия будут иметь эти его слова. Он может пообещать сократить американскую поддержку для Украины и подорвать НАТО. Его встреча с Путиным в Хельсинки может превратиться в «Ялту-2» с сокрушительными последствиями.

Читайте такжеКрым стал опасной ловушкой для Трампа – Rzeczpospolita

Бывший помощник министра обороны США Майкл Карпентер убежден, что президент Дональд Трамп подрывает основополагающие принципы международного порядка, когда намекает на то, что может за спиной Украины вести переговоры о статусе Крыма. Собственно, так он подрывает международный принцип территориальной целостности и суверенитета стран. Такие заявления, по мнению Карпентера, безответственные и опасные. Это не «политическая игра» и не «стратегически опасная» политика. Время прекратить украшать реальность и назвать вещи своими именами: Трамп сдает западные ценности в угоду Путину.

Политолог и научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн отмечает, что Трамп не может отдать Крым, потому что полуостров ему не принадлежит. Он украинский. Впрочем, нынешняя администрация может воспользоваться так называемым Балтийским сценарием. США не признавали советскую оккупацию Литвы, Латвии и Эстонии, но и ничего не делали для того, чтобы их освободить. То же может сделать Вашингтон и с Крымом в обмен на полный вывод российских войск с Донбасса, восстановление территориальной целостности Украины. За это Москва получит также ослабление санкций. Насколько эффективно администрация Трампа сможет убедить Конгресс уменьшить давление на Москву остается под вопросом. В целом же это станет победой для Путина, поскольку он выставит себя лидером, который расширил территорию России. Администрация также может потребовать от Кремля больше не использовать военную силу для изменения границ на постсоветском пространстве. Но согласится ли на это Москва, тоже остается открытым вопросом.

Читайте такжеПутин за спиной Украины и Европы может уговорить Трампа смягчить санкции – Die Welt

Бывший политический советник Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Орест Дейчакивский считает, что если Трамп сделает хоть какой-то шаг на встречу признанию Крыма российской территорией, он бросит вызов не просто международному порядку и американской политике, но и даже собственной партии в Конгрессе. Было бы очень иронично, если бы любые договоренности с Москвой о статусе Крыма были сделаны именно в Хельсинки, где в 1975 году был подписан Хельсинкский заключительный акт. Когда Россия как страна-подписант этого документа вторглась в Украину, она нарушила все основополагающие принципы ОБСЕ, которые определяет Хельсинкский акт, в частности, территориальную целостность, суверенное равенство и отказ от применения грубой силы на континенте.

Любая договоренность о Крыме без участия Украины не приемлема. А украинцы вряд ли согласятся обменять Донбасс на полуостров. Реакция США и Европы на такой шаг Трампа была бы очень негативной. Трамп пошел бы против своей же команды национальной безопасности, против Госдепартамента и Конгресса. А не стоит забывать, что именно республиканцы в Конгрессе приняли закон о санкциях против России, чтобы Трамп не смог их отменить сам. Поэтому не стоит ждать, что Трамп будет заключать какие-то очевидно невозможные соглашения по Крыму.

Бывшая заместитель министра обороны США Эвелин Фаркас тоже подчеркивает, что ни один американский президент включительно с Дональдом Трампом не имеет права отдавать кому-то территории других стран, даже если эти территории незаконно оккупированы. Она отмечает, что международный закон и Совет безопасности ООН четко указывают на то, что Крым – это Украина. Конечно, если американский президент сделает очередные заявления, указывая на свою симпатию к России, это станет тревожным сигналом не только для Украины, но и для всех демократических и суверенных стран в мире.