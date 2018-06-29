Трамп уговаривал Макрона вывести Францию из ЕС - Washington Post

Американский президент агрессивно атакует союзников, угрожая вывести США из НАТО и называя G7 таким же "плохим" клубом, как торговля с Канадой и Мексикой.

Во время частной встречи в Белом доме в конце апреля, президент США Дональд Трамп обсуждал торговлю с Эммануэлем Макроном. В какой-то момент он спросил президента Франции: "Почему бы вам не выйти из ЕС?". А потом Трамп добавил, что если Париж покинет европейский проект, то Вашингтон предложит двустороннее торговое соглашение с лучшими условиями, чем получил целый ЕС.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников. В Белом доме не отрицают эти слова президента, но и комментировать их отказались.

Издание отмечает, что этот эпизод четко указывает на то, что американскому президенту не хватает базового понимания взглядов Макрона и тех людей, которые его избрали. Это был момент, когда президент США предложил развалить организацию американских союзников вопреки официальной политике американского правительства.

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Washington Post также напоминает, что Трамп неоднократно публично критиковал ЕС и НАТО еще с начала своей предвыборной кампании. Но масштабы и интенсивность его атак возросли. Только на этой неделе в Северной Дакоте Трамп сказал: "Евросоюз, конечно же, создан для того, чтобы использовать США, чтобы атаковать нашу копилку". Он также пожаловался на торговый дефицит между США и ЕС в размере 150 миллиардов долларов.

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Также недавно Трамп сказал лидерам G7, что "НАТО такой же плохой, как и соглашение о Зоне свободной торговли в Северной Америке". Он сказал премьер-министру Швеции, что Америке стоит выйти из НАТО. Все это, по мнению издания, указывает на то, что Трамп не верит в Евросоюз и НАТО, так же как и в американские обязательства перед ними.