В Румынии главу правящей партии приговорили к 3,5 годам тюрьмы

03:03, 22 июня 2018
Мир
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Ливиу Драгня / REUTERS

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Как передает 112.ua, Верховный суд страны признал политика виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в другой палате судебной инстанции.

По данным следствия, Драгня на должности округа Телеорман с 2006-го по 2013 год был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи. Сотрудники получали государственную зарплату, хотя на самом деле работали на СДП.

Ущерб государства от таких действий оценили в 100 тыс. леев (около 24 тысяч долларов). Политик свою вину не признал.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционный прокурор Румынии за год отправила на скамью подсудимых более тысячи высокопоставленных чиновников.

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Теги: #Румыния#борьба с коррупцией