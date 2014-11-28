Папа Римский поддержал борьбу с ИГИЛ

Об этом он заявил во время визита в Турцию, сообщает Дождь со ссылкой на Associated Press.

«Нужно противостоять путем единения верующих людей фанатизму и фундаментализму и иррациональным опасениям, которые становятся причиной недопонимания и дискриминации», - заявил понтифик.

Папа Римский высказался за необходимость установления диалога между христианами и мусульманами. Также он подчеркнул, что операция международной коалиции, которая борется с «Исламским государством» в Сирии и Ираке, полностью оправдана.

Читайте такжеРоссия угрожает миру не меньше исламистов - Госдеп СШАУтром 28 ноября Папа Римский прибыл в Турцию с трехдневным визитом. Ожидается, что он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром страны Ахметом Давутоглу.

Радикальная группировка «Исламское государство» активизировалась в Ираке и Сирии несколько месяцев назад. Боевики развернули наступление на северные и северо-западные провинции Ирака, захватив обширные территории, и объявили о создании там «исламского халифата».

Сейчас коалиция западных и арабских государств наносит авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии. США, Франция, Дания, Бельгия, Великобритания, Иордания, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия входят в нее или заявили о своем намерении присоединиться.