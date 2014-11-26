СМИ: глава Пентагона уволился, поскольку его план сдерживания Путина не утвердили

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает "ЕвроПравда".

Согласно сообщению, за 2 месяца до отставки Чак Хейгел направил частное письмо Белому дому, в котором утверждал о необходимости принять новые меры для обуздания Владимира Путина и прилагать больше усилий, чтобы успокоить встревоженных европейских союзников.

Однако ответа на него глава Пентагона не получил.

"Одна из вещей, которые Хейгел больше всего ценит - это ясность", - сказал один из представителей Пентагона. "Это не то, с чем Белый дом всегда хорошо справляется", - добавил он.

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В то же время, как пишет издание, разочарование Чака Хейгела действиями Белого дома для разрешения кризиса в Украине, началось значительно раньше.

В частности, по словам помощников главы Пентагона, он беспокоился, что президент России интерпретирует бездействие США в вопросе помощи Украине как равнодушие, и решит, что может делать все, что захочет.

Как сообщают источники, Чак Хейгел пытался донести свою мысль до Барака Обамы во время частного разговора в июле. В частности, он подчеркнул, что США не уделяют достаточного внимания России и "колеблется" от кризиса до кризиса без четкого направления.

Кроме того, Чак Хейгел сообщил Бараку Обаме, что именно РФ, а не Ближний Восток, представляет наибольшую угрозу мировой безопасности в долгосрочной перспективе.

В своем письме в сентябре глава Пентагона призвал Белый дом отреагировать на такие реалии "более творческими мероприятиями", которые сдерживали бы Владимира Путина еще до того, как ситуацию обостряется.

Напомним, 24 ноября стало известно, что министр обороны США Чак Хейгел уходит в отставку.