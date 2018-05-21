Billboard Music Awards-2018: лучшим исполнителем года стал Эд Ширан (фоторепортаж)

Среди других лауреатов премии - Кендрик Ламар, рок-коллектив Imagine Dragons, Тейлор Свифт.

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе состоялось вручение премии Billboard Music Awards-2018. Британский поп-музыкант Эд Ширан получил премию как лучший исполнитель года.

Во время торжественной церемонии были названы и другие лучшие исполнители года. Об этом сообщает Billboard.

Ширан был номинирован на 15 наград. Певец получил шесть из них, включая премии "Самый продаваемый исполнитель", "Самая популярная песня на радио" (Shape of you), "Лучший музыкант мужского пола" и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".

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Еще одним триумфатором церемонии стал американский рэпер Кендрик Ламар. Он стал обладателем наград, в частности, в номинациях "Лучший рэп-исполнитель" и "Лучший альбом чарта Billboard 200" (пластинка DAMN).

Певицей года стала американка Тейлор Свифт. Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons. Коллектив также победил в категориях "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer).

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