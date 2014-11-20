В России ожидают новых санкций со стороны США

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

"Я допускаю, что будет новый раунд санкций, потому что американская гегемония требует дальнейших усилий по изоляции России", - сказал Пушков.

При этом он считает, что такие действия не соответствуют интересам США.

По словам Пушкова, Вашингтон ждет от РФ поддержки там, где она нужна США, а в остальном намерен "изолировать нас и наказывать".

Пушков считает, что с одной стороны США хотят сотрудничать с Россией по ядерным программам Ирана и КНДР, "а через несколько дней будут обсуждать вопрос об ужесточении санкций".

Читайте такжеВ Госдуме отказались рассказывать о финансировании оккупированной части Донбасса"Мне кажется - это в общем две мало сочетаемые задачи... Мы слышим от Госдепа о том, что Америка надеется сотрудничать с Россией в важных для нее направлениях. А почему Америка так надеется? Здесь не должно быть автоматического расчета", - сказал он и добавил, что именно США создают наибольшее количество проблем.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции.