Минобороны Германии требует серьезного увеличения расходов на Бундесвер

Военное ведомство считает, что предусмотренное Минфином увеличение расходов является недостаточным.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен требует дополнительного финансирования Бундесвера на общую сумму в 12 млрд евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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На 2019 год фон дер Ляен хочет дополнительно три миллиарда евро, на 2020 - четыре, и пять миллиардов - на 2021. В то же время бюджетный план министра финансов Олафа Шольца предполагает увеличение оборонных расходов лишь на 5,5 м лрд евро в целом до 2021 года.

Министерство обороны считает, что предусмотренное увеличение расходов «с учетом огромных затрат на модернизацию, особенно в среднесрочной перспективе, до сих пор недостаточно».

В связи с этим ведомство уже подготовило перечень проектов, от которых придется отказаться. На первой позиции в нем - сотрудничество с Норвегией в сфере разработки подводных лодок, на втором - закупка шести транспортных самолетов C-130 Hercules, которые должны базироваться на аэродроме во Франции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в 2019 году Берлин планирует увеличить расходы на оборону до 1,3 процента ВВП, и одновременно ставит цель достичь целевого показателя в два процента от ВВП до 2024 года.