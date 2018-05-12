В Ираке впервые после победы над "Исламским государством" проходят парламентские выборы

В голосовании могут принять участие около 24,5 млн избирателей. На выборах зарегистрированы почти 7 тыс. кандидатов из них примерно 2 тыс. - женщины.

В Ираке сегодня впервые после победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) проходят парламентские выборы.

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В голосовании могут принять участие около 24,5 млн жителей страны, сообщает "Немецкая волна".

На 329 мест в парламенте претендуют почти 7 тыс. человек, включенные в 87 партийных списков. При этом примерно 2 тыс. кандидатов - женщины. Благодаря новой электронной системе голосования первые результаты голосования станут известны уже сегодня вечером.

Для обеспечения безопасности на избирательных участках задействованы десятки тысяч правоохранителей. Высокий уровень безопасности связан, в частности, с угрозами терактов в день выборов, поступившими ранее от боевиков ИГ.

В декабре 2017 года иракский премьер Хейдар аль-Абади объявил об окончании войны против террористов-суннитов из ИГ, которые захватили крупные части территории Ирака в 2014 году.