Пятерых тайских студентов задержали за использование жеста из фильма «Голодные игры»

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Протестующие подняли над головой три пальца — таким жестом персонажи фильма «Голодные игры» обозначали свою причастность к движению сопротивления тоталитарному режиму.

Премьер Прают Чан-Оча остановил свою речь, спросив: «Кто-то еще хочет выразить протест? Давайте скорее. Мне нужно продолжать».

Протестующих, одетых в футболки с надписью «Мы не хотим переворота», доставили в полицейский участок, а после — в армейскую часть, где их допросили военные. Наказание студентам назначено не было.

Сообщения, что жители Таиланда используют во время антиправительственных демонстраций жест из «Голодных игр» стали появляться еще в июне 2014 года. Тогда же власти страны объявили этот жест незаконным.

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Командующий Королевской армией Таиланда генерал Прают Чан-Оча фактически пришел к власти в мае 2014 года в результате военного переворота. 21 августа он официально был избран премьер-министром страны. В Таиланде до сих пор сохраняется военное положение и действует запрет на несанкционированные собрания более пяти человек.

«Голодные игры» — голливудский блокбастер-антиутопия о государстве с тоталитарным режимом. Третий фильм франшизы, под названием «Сойка-пересмешница», выйдет на экраны кинотеатров Таиланда в четверг, 20 ноября 2014 года.