В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России - СМИ
Агентство внутренней безопасности Польши задержало человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Читайте такжеБерлин и Париж скоординируют возможные санкции против РФ из-за отравления Скрипаля
Арестованный интересовался деятельностью польского Министерства энергетики, информирует телеканал TVP1.
Как сообщается, подозреваемого зовут Марек В. Он поддерживал контакты с офицерами российской разведки, которые "действовали под дипломатическим прикрытием" в посольстве России в Варшаве.
Уточняется, что Агентство внутренней безопасности Польши проводило расследование при помощи других государств Евросоюза.
Задержанного мужчину взят под стражу на три месяца.
В Агентстве внутренней безопасности подтвердили PAP информацию о задержании разведчика. "Марек В. передавал сотрудникам российских специальных служб информацию, касающуюся плановых действий польского правительства против строительства газопровода Nord Stream 2", - заявил официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.
После сообщений о задержании разведчика МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве.