В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России - СМИ

В Польше задержали человека, который поддерживал контакты с офицерами российской разведки под прикрытием.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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Арестованный интересовался деятельностью польского Министерства энергетики, информирует телеканал TVP1.

Как сообщается, подозреваемого зовут Марек В. Он поддерживал контакты с офицерами российской разведки, которые "действовали под дипломатическим прикрытием" в посольстве России в Варшаве.

Уточняется, что Агентство внутренней безопасности Польши проводило расследование при помощи других государств Евросоюза.

Задержанного мужчину взят под стражу на три месяца.

В Агентстве внутренней безопасности подтвердили PAP информацию о задержании разведчика. "Марек В. передавал сотрудникам российских специальных служб информацию, касающуюся плановых действий польского правительства против строительства газопровода Nord Stream 2", - заявил официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

После сообщений о задержании разведчика МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве.