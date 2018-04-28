Сенатор США предложил вручить Трампу Нобелевскую премию за КНДР

Трамп в третий раз оказался среди претендентов на получение Нобелевской премии мира.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за содействие прекращению ядерной программы КНДР.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Fox News.

Поводом для выдвижения стала приверженность главы государства идеологии борьбы за мир с помощью силы.

«Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьезно настроен на изменения. Мы еще не достигли, но если они состоятся, то президент достоин Нобелевской премии мира», — отметил Грэм.

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Он также подчеркнул, что агрессивная позиция Трампа помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров.

Трамп в третий раз оказался среди претендентов на получение Нобелевской премии мира.

В 2009 году Нобелевскую премию мира вручили президенту США Бараку Обаме «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

В дальнейшем США не прекратили военные действия в Афганистане, несмотря на обещание. После чего бывший секретарь Нобелевского комитета Гейр Лундестад выразил сожаление о вручении премии Обаме, отметив, что он «не оправдал надежд».