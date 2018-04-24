Во Франции сотни железнодорожников взяли штурмом здание госкомпании (видео)

Между тем их сторонники на улице жгли фаера и размахивали флагами. Выгонять протестующих прибыли более двух десятков полицейских.

Во Франции около 200 железнодорожников взяли штурмом здание и провели митинг на крыше.

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Между тем их сторонники на улице жгли фаера и размахивали флагами. Выгонять протестующих прибыли более двух десятков полицейских. Однако вскоре митингующие добровольно покинули офис.

Забастовки французских железнодорожников продолжаются уже несколько месяцев. Они намерены проводить забастовки до конца июня, но акции проходят с перерывами. Участники акций недовольны планами правительства страны лишить их особого статуса, который гарантирует работникам транспортного сектора ряд привилегий и льгот, в том числе ранний выход на пенсию.

Из-за забастовки работников авиакомпании Air France работа воздушного транспорта и аэропортов будет осуществляться с перебоями. В опубликованном заявлении Air France говорится, что в понедельник компания выполнит 75% рейсов.