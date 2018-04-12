Отравление Скрипаля: Захарова обвинила Лондон в "принудительной инсценировке"

Представитель ведомства Лаврова считает, что "речь может идти либо о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии по принуждению в некоей инсценировке".

Власти Великобритании насильно удерживают экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию или принуждают их принимать участие в инсценировке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в мысли, что речь идет об изоляции российской гражданки [Юлии Скрипаль]. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии по принуждению в некоей инсценировке. Вопросов все больше, а ответов нет вообще никаких», - сказала Захарова, передает РБК.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что Лондон пытается «насильно изолировать» Юлию Скрипаль от общения с представителями российской дипмиссии. Накануне полиция Великобритании опубликовала заявление россиянки, в котором она указала, что не намерена пользоваться услугами посольства России в Британии в ближайшее время. Юлия Скрипаль отметила, что ее отец по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а она сама испытывает последствия отравления нервно-паралитическим агентом.

Как сообщал УНИАН, отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло 4 марта в британском городе Солсбери. Британия ждет от РФ ответов после подтверждения ОЗХЗ отравления Скрипаля "Новичком".