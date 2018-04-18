Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР "на чрезвычайно высоком уровне"
02:33, 18 апреля 2018Мир
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Дипломаты США готовят встречу Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп / REUTERS
Американские чиновники провели прямые переговоры с Северной Кореей о проведении исторического саммита с лидером КНДР.
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Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи в штате Флорида с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает ВВС.
"У нас были прямые переговоры ... на чрезвычайно высоком уровне", - сказал он, добавив, что для встречи с Ким Чен Ыном рассмотрены пять мест.
Абэ высоко оценил "мужество" президента США, насчет намерения встретиться с лидером Северной Кореи.
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