Турецкие власти контролируют судовладельцев, чтобы они не заходили в Крым

Об этом заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель. "Наши институты ответственны за регулирование перевозок как в Турцию, так и из нее. Представители судоходной отрасли, компании и соответствующие агентства проинформированы по поводу того, что разрешено делать, а что нет. Турецкие власти не воспринимают заявлений, которые могут касаться признания аннексии Крыма. Таким образом, для нас - Крым это Украина, и в этом вопросе не должно быть сомнений", - сказал дипломат.

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При этом он отметил, что Черное море является достаточно большим, и многие суда принадлежат частному сектору, и некоторые из них могут быть арендованы и использоваться другими странами или компаниями, и таким образом могут возникать частные случаи с нарушением существующих правил, но, по его словам, важно, что "Турция не признает аннексии Крыма и не хочет вообще прибегать к действиям, которые могут узаконить то, что происходит с Крымом".