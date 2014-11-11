Концентрация сероводорода в ядовитом дыме в Москве превысила норму в семь раз
Сегодня в Москве и Подмосковье не было выявлено превышений концентрации в воздухе опасных веществ, в том числе сероводорода, однако источник неприятного запаха пока не установлен.
Об этом сообщил замглавы МЧС России Владимир Степанов, передает ТАСС.
По словам начальника ГУ МЧС по Москве Александра Елисеева вчера концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в семь раз.
"Вчера превышение было в 7 раз, сегодня превышение достигло нормы ПДК. Мониторинг состояния воздуха ведут около 70 лабораторий", - отметил он.
Глава московского управления МЧС РФ пояснил, что по розе ветров запах пришел в центр города из Юго-Восточного округа, предположительно, с нефтеперерабатывающего завода.
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"Что касается химического состава загрязнения, то речь идет о сероводороде и диоксиде серы. Диоксид серы применяется в технологических процессах при переработке нефтепродуктов", - пояснил Елисеев.
Как сообщил замглавы МЧС Владимир Степанов, причины появления запаха сероводорода в Москве будут устанавливать правоохранительные органы и Росприроднадзор. "В причинах будут разбираться правоохранительные органы и по линии Росприроднадзора. На данный момент пока причина не установлена", - сказал он.
Создана группа специалистов, которая отрабатывает несколько предприятий, которые могли стать источником запаха сероводорода.
"Сказать однозначно, откуда появился запах, пока нельзя", - отметил Степанов.