Концентрация сероводорода в ядовитом дыме в Москве превысила норму в семь раз

Об этом сообщил замглавы МЧС России Владимир Степанов, передает ТАСС.

По словам начальника ГУ МЧС по Москве Александра Елисеева вчера концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в семь раз.

"Вчера превышение было в 7 раз, сегодня превышение достигло нормы ПДК. Мониторинг состояния воздуха ведут около 70 лабораторий", - отметил он.

Глава московского управления МЧС РФ пояснил, что по розе ветров запах пришел в центр города из Юго-Восточного округа, предположительно, с нефтеперерабатывающего завода.

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"Что касается химического состава загрязнения, то речь идет о сероводороде и диоксиде серы. Диоксид серы применяется в технологических процессах при переработке нефтепродуктов", - пояснил Елисеев.

Как сообщил замглавы МЧС Владимир Степанов, причины появления запаха сероводорода в Москве будут устанавливать правоохранительные органы и Росприроднадзор. "В причинах будут разбираться правоохранительные органы и по линии Росприроднадзора. На данный момент пока причина не установлена", - сказал он.

Создана группа специалистов, которая отрабатывает несколько предприятий, которые могли стать источником запаха сероводорода.

"Сказать однозначно, откуда появился запах, пока нельзя", - отметил Степанов.